ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Округлите число 858.179 до десятков Округлите числа до сотых 55.019 ; 99.914 ; 100.001 ; 205.557 .

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Округлите число 858.179 до десятков Округлите числа до сотых 55.019 ; 99.914 ; 100.001 ; 205.557 .

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