ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Округлите число 858.179 до десятков Округлите числа до сотых 55.019 ; 99.914 ; 100.001 ; 205.557 .
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Округлите число 858.179 до десятков Округлите числа до сотых 55.019 ; 99.914 ; 100.001 ; 205.557 .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
86.0 55.02 99.91 100.00 205.56
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