Помогите, пожалуйста, определить количество логических переменных, подходящих под систему на фото, желательно немного объяснений.

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Следование принимает значение 0 только при 1 -> 0 => для пар x,y под номерами 2..5, x ^ y = 0, x v y = 1, то есть в каждой из этих пар либо x = 1, y = 0, либо наоборот (две возможные комбинации значений). => для всех 4 пар будет 2^4 = 16 комбинаций. x1 v y1 = 1 - три различные комбинации, x6 v y6 = 0 - тоже три комбинации. => всего 3 * 3 * 16 = 144 вариантов значений переменных, подходящих под систему