Помогите, пожалуйста, определить количество логических переменных, подходящих под систему на фото, желательно немного объяснений.

Информатика
Помогите, пожалуйста, определить количество логических переменных, подходящих под систему на фото, желательно немного объяснений.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Следование принимает значение 0 только при 1 -> 0 => для пар x,y под номерами 2..5, x ^ y = 0, x v y = 1, то есть в каждой из этих пар либо x = 1, y = 0, либо наоборот (две возможные комбинации значений). => для всех 4 пар будет 2^4 = 16 комбинаций. x1 v y1 = 1 - три различные комбинации, x6 v y6 = 0 - тоже три комбинации. => всего 3 * 3 * 16 = 144 вариантов значений переменных, подходящих под систему
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите сложное имя прилагательное . Является ли прилагательное слово спутанная (шерсть)открытого(окна )? Обоснуй свое мнение.
Ответить
Биология
Что значит "триплет соответствует антикодону т-РНК"?
Ответить
Биология
Як називають тварин які споживають рослини
Ответить
Математика
Только без X и с пояснениями.
Ответить
Биология
Какие признаки помогают рыбам обитать в водной среде?
Ответить