Помогите, пожалуйста, определить падеж имён прилагательных. мы купили красивый альбом. на парте не было синей тетради. чистый дневник лежал в новеньком портфеле
Русский язык
Помогите, пожалуйста, определить падеж имён прилагательных. мы купили красивый альбом. на парте не было синей тетради. чистый дневник лежал в новеньком портфеле
Ответ(ы):
Гость:
Мы купили красивый альбом.(В.п.).На парте не было синей тетради.(Р.п.).Чистый дневник лежал в новеньком портфеле.(И.п.,П.п.).
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