Помогите, пожалуйста, определить падеж имён прилагательных. мы купили красивый альбом. на парте не было синей тетради. чистый дневник лежал в новеньком портфеле

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Помогите, пожалуйста, определить падеж имён прилагательных. мы купили красивый альбом. на парте не было синей тетради. чистый дневник лежал в новеньком портфеле

Автор: Гость