Помогите пожалуйста Определите высоту объекта если атмосферное давление на его вершине составило 460 мм рт. ст.,а у подножия было 710 мм рт. ст.

География
Помогите пожалуйста Определите высоту объекта если атмосферное давление на его вершине составило 460 мм рт. ст.,а у подножия было 710 мм рт. ст.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мы знаем,что каждые 10,5 метров вверх понижают атмосферное давление на 1 мм рт.ст. Следовательно решение будет таким: 710-460=250 мм рт. ст. разница между атм.давлениями у подножия и на вершине 250*10,5=2625 метров высота объекта Ответ: 2 625 метров
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