ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОТ ВАС ЗАВИСИТ МОЯ ОЦЕНКА 1)Привести к стандартному виду: а) 9с^4+2c-5c^2+7-2c-c^2 б) 10b+b^3-4b^2+1-3b+5 в) 5y^2*1/2y+1/4y*8y+3y-2y*1/6y-0,5y*y^2+1 2)привести многочлен P(x y)=x^3-3x^2y+xy^2-y^3+6x^2y+xy^2-...
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОТ ВАС ЗАВИСИТ МОЯ ОЦЕНКА 1)Привести к стандартному виду: а) 9с^4+2c-5c^2+7-2c-c^2 б) 10b+b^3-4b^2+1-3b+5 в) 5y^2*1/2y+1/4y*8y+3y-2y*1/6y-0,5y*y^2+1 2)привести многочлен P(x y)=x^3-3x^2y+xy^2-y^3+6x^2y+xy^2-x^3 к стандартному виду и найдите P(-2: -1)
Ответ(ы):
Гость:
Тримайте, але перевірте мою умову вашого виразу (в). А взагалі, потрібно самому перевіряти свої сили!
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