Помогите пожалуйста ответить на вопрос.!Почему взрыв снаряда под водой губителен для живущих под водой живых организмов.и2 вопрос какое давление на пол производит ученик ,масса которого 48кг а площадь подошв 320см2
Физика
Помогите пожалуйста ответить на вопрос.!Почему взрыв снаряда под водой губителен для живущих под водой живых организмов.и2 вопрос какое давление на пол производит ученик ,масса которого 48кг а площадь подошв 320см2
Ответ(ы):
Гость:
1. При взрыве образуется область повышенного давления, и оно передается по закону Паскаля по всем направлениям и с большой скоростью. Очень высокое давление пагубно действует на рыб. 2. Давление Р=F/S F=m*g=48*9,8=480H P=480 H/0,032 м^2=15000 Па
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