Помогите пожалуйста! Ответьте на вопросы: 1. Что ты знаешь об Отечественной войн?? 1812 год, о Великой Отечественной войне? Почему их назвали Отечественными? 2. Как ты понимаешь пословицу "Где родился - там и пригодился"? 3...
Обществознание
Помогите пожалуйста! Ответьте на вопросы: 1. Что ты знаешь об Отечественной войн?? 1812 год, о Великой Отечественной войне? Почему их назвали Отечественными? 2. Как ты понимаешь пословицу "Где родился - там и пригодился"? 3. В каком субъекте Российской Федерации ты живёшь? Какие народы проживают в твоей местности? Что тебе известно об их обычаях и традициях? ( Страна - Россия, город - Киров).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Отечественная война 1812 года. Это война в которой агрессором выступает Франция во главе с Наполеоном Бонапардом. Агрессия направлена на объект Европейских земель и завоевание Российской империи. В ходе данной войны Европейская территория Евразии потерпела значительные потери и фактически была повержена Французской армией, Россия отстояла свои земли и дала конец войне в качестве страны-победительницы. Великая Отечественная война (их две) если вам не известно мадам Валерия) Первая мировая война и вторая мировая война. Какая именно интересует? Отечественными их назвали в связи того, что в результате этих войн было затронуто не одно государство, а целые нации, отечества. 2. Где родился - там и пригодился. Эта известная поговорка говорит о том, что человек должен остаться на той земле на которой был рождён. То есть трудиться и существовать, на родных местах. Это народная пословица была сделана по выводам нескольких поколений что человек нужен там где его малая родина. Этот афоризм стал устойчивым выражением и используется по сей день. 3. Ну простите народности в своём регионе знать несколько, по крайней мере, должны. Русские-91% Татары-3% Марийцы-2% Удмурты-1% Украинцы Белорусы Азербайджанцы Чуваши Цыгане Молдаване Коми Коми-пермяки Мордва Грузины
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