ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Пассажир едет в поезде,скорость которого 60км/ч.В течении 4 ??екунд мимо окна проходит встречный поезд,его длина равна 120 м. Какова скорость встречного поезда?

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Пассажир едет в поезде,скорость которого 60км/ч.В течении 4 ??екунд мимо окна проходит встречный поезд,его длина равна 120 м. Какова скорость встречного поезда?

Автор: Гость