ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Пассажир едет в поезде,скорость которого 60км/ч.В течении 4 ??екунд мимо окна проходит встречный поезд,его длина равна 120 м. Какова скорость встречного поезда?
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Пассажир едет в поезде,скорость которого 60км/ч.В течении 4 ??екунд мимо окна проходит встречный поезд,его длина равна 120 м. Какова скорость встречного поезда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)120-60=60кмч 2)60*4=240кмч скорость встречного поезда. Ответ:240кмч
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