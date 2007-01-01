Помогите пожалуйста ! перед началом футбольного матча судья бросает монетку , чт??бы определить , какая из команд будет первая владеть мячом . Команда А должна сыграть два матча - с командой В и с командой С . Найдите вероятно...

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Помогите пожалуйста ! перед началом футбольного матча судья бросает монетку , чт??бы определить , какая из команд будет первая владеть мячом . Команда А должна сыграть два матча - с командой В и с командой С . Найдите вероятность того,что в одном матче первой мячом будет владеть команда А, а другом матче - их соперники

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