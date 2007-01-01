Помогите пожалуйста ! перед началом футбольного матча судья бросает монетку , чт??бы определить , какая из команд будет первая владеть мячом . Команда А должна сыграть два матча - с командой В и с командой С . Найдите вероятно...
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Помогите пожалуйста ! перед началом футбольного матча судья бросает монетку , чт??бы определить , какая из команд будет первая владеть мячом . Команда А должна сыграть два матча - с командой В и с командой С . Найдите вероятность того,что в одном матче первой мячом будет владеть команда А, а другом матче - их соперники
Ответ(ы):
Гость:
Вероятность 50% или 0.5 , что одна из команд будет владеть мячом. и такая же вероятность с другой командой, что она будет владеть мячом( не команда А), значит: 0.5*0.5=0.25
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