Помогите пожалуйста перевести этот текст как он читается мне очень надо( Tick-tock, Tick-tock, This is Big Ben. Big Ben is a clock. Day and night With all its might Big Ben, the clok, Says: Tick-tock.
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Помогите пожалуйста перевести этот текст как он читается мне очень надо( Tick-tock, Tick-tock, This is Big Ben. Big Ben is a clock. Day and night With all its might Big Ben, the clok, Says: Tick-tock.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тик-ток Тик-ток Это Биг Бен Биг Бен-это часы День и ночь Со всей своей мощью Биг Бен часы Говорят "тик-ток"
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