Помогите, пожалуйста! Перевести на английский язык! Вот предложения: Он спит на открытом воздухе с 10 лет и никогда не простужается. В наши дни дорого питаться вне дома. Как давно ты знаешь Вильямса?- Я знаю его 3 года. ...
Английский язык
Помогите, пожалуйста! Перевести на английский язык! Вот предложения: Он спит на открытом воздухе с 10 лет и никогда не простужается. В наши дни дорого питаться вне дома. Как давно ты знаешь Вильямса?- Я знаю его 3 года. У меня эти часы уже 5 лет. Мне купил их папа в Санкт-Петербурге. Они еще не останавливались. Заранее спасибо!
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