Помогите пожалуйста перевести на английский. Три поросёнка (Перси,Питер,Патрик) направляются в лес и хотят построить там домики. Перси находит хорошее место для строительства и его братья соглашаются строить здесь. Перси соб...

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Помогите пожалуйста перевести на английский. Три поросёнка (Перси,Питер,Патрик) направляются в лес и хотят построить там домики. Перси находит хорошее место для строительства и его братья соглашаются строить здесь. Перси собирает солому и строит из неё дом. Питер добывает древесину и строит деревянный дом. А Патрик очень умный,он добывает кирпичи и строит дом из кирпичей. Пока они строили свои дома напевали песенку. И вот все домики построены. Три поросёнка ставят забор и красят его в красный цвет.

Автор: Гость