Помогите, пожалуйста, перевести на русский. 1. Take a look at our favorite oldies but goldies. Too nice for words! 2. Lots of wonderful flares to try. They will suit you!
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Помогите, пожалуйста, перевести на русский. 1. Take a look at our favorite oldies but goldies. Too nice for words! 2. Lots of wonderful flares to try. They will suit you!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/ Посмотрите на наши любимые старые песни, но Goldies. Слишком хорошо для слов! Много удивительных вспышек, чтобы попробовать. Вам подойдёт.
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