Помогите пожалуйста перевести. В выходной я люблю спать долго. В субботу я помогаю маме дома. Я люблю мыть пол. Днем гуляю с друзьями. Я хожу с мамой в магазин. Вечером я смотрю телевизор. Мне нравиться смотреть мультики, сказ...

Английский язык
Помогите пожалуйста перевести. В выходной я люблю спать долго. В субботу я помогаю маме дома. Я люблю мыть пол. Днем гуляю с друзьями. Я хожу с мамой в магазин. Вечером я смотрю телевизор. Мне нравиться смотреть мультики, сказки. С папой я играю в настольный хоккей. С мамой читаю книжки. Перед сном чищу зубы.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
In the output I like to sleep long. On Saturday I help my mother at home. I like to wash the floor. In the afternoon go out with your friends. I go with mom to the store. In the evening I watch TV. I like to watch cartoons, fairy tales. With my dad I play table hockey. Mom read books. Before bed, brush my teeth.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Сравните строение членистоногих и моллюсков
Ответить
Литература
Напишите на подобе такого только про сентябрь
Ответить
История
Какие изменения произошли в России в период правления Алексея Михайловича? Очень срочно, завтра сдавать!!!!!
Ответить
Русский язык
Почему в транскрипции никогда не пишутся ь и ъ?
Ответить
Физика
Электрический нагреватель мощностью 200 вт нагревает 0.4 кг воды от 30С до кипения. сколько времени длится нагревание если КПД кипятильника равно 90%
Ответить