Помогите пожалуйста перевести. В выходной я люблю спать долго. В субботу я помогаю маме дома. Я люблю мыть пол. Днем гуляю с друзьями. Я хожу с мамой в магазин. Вечером я смотрю телевизор. Мне нравиться смотреть мультики, сказ...

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Помогите пожалуйста перевести. В выходной я люблю спать долго. В субботу я помогаю маме дома. Я люблю мыть пол. Днем гуляю с друзьями. Я хожу с мамой в магазин. Вечером я смотрю телевизор. Мне нравиться смотреть мультики, сказки. С папой я играю в настольный хоккей. С мамой читаю книжки. Перед сном чищу зубы.

Автор: Гость