Помогите пожалуйста перевести. В выходной я люблю спать долго. В субботу я помогаю маме дома. Я люблю мыть пол. Днем гуляю с друзьями. Я хожу с мамой в магазин. Вечером я смотрю телевизор. Мне нравиться смотреть мультики, сказ...
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Помогите пожалуйста перевести. В выходной я люблю спать долго. В субботу я помогаю маме дома. Я люблю мыть пол. Днем гуляю с друзьями. Я хожу с мамой в магазин. Вечером я смотрю телевизор. Мне нравиться смотреть мультики, сказки. С папой я играю в настольный хоккей. С мамой читаю книжки. Перед сном чищу зубы.
Ответ(ы):
Гость:
In the output I like to sleep long. On Saturday I help my mother at home. I like to wash the floor. In the afternoon go out with your friends. I go with mom to the store. In the evening I watch TV. I like to watch cartoons, fairy tales. With my dad I play table hockey. Mom read books. Before bed, brush my teeth.
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