Помогите пожалуйста!!!!Петя,Вася, Коля и играли в футбол.Кто-то разбил мячом стекло. На вопрос :"Кто это сделал?"свидетели ответили так: Первый два свидетеля сказали: "То ли Петя,то ли Вася". пятеро свидетелей: "То ли Вася,...

Математика

Помогите пожалуйста!!!!Петя,Вася, Коля и играли в футбол.Кто-то разбил мячом стекло. На вопрос :"Кто это сделал?"свидетели ответили так: Первый два свидетеля сказали: "То ли Петя,то ли Вася". пятеро свидетелей: "То ли Вася,то ли Коля". остальные четверо: "Не знаю". Оказалось,что шестеро из свидетелей сказали правду. P.S.Понимаю,задача запутанная,но мне очень нужна Ваша помощь

Автор: Гость