Помогите пожалуйста ! Площадь Ладожского озера составляет 17700 км в квадрате , Оне??ского на 7750 км в квадрате меньше , а площадь озера Байкал на 3850 км в квадрате больше , чем площадь Ладожского и Онежского озёр , вместе в...
Математика
Помогите пожалуйста ! Площадь Ладожского озера составляет 17700 км в квадрате , Оне??ского на 7750 км в квадрате меньше , а площадь озера Байкал на 3850 км в квадрате больше , чем площадь Ладожского и Онежского озёр , вместе взятых . Вычислить площадь озера Байкал . (квадратных километров или километров в квадрате , просто маленькой двойки не было . вобщем км2 надеюсь вы поняли и поможете мне с задачей)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ладожское - Л Онежское - О Байкал - Б Л = 17700 О = 17700 - 7750 Б = 17700 + (17700 - 7750) + 3850 Л = 17700 О = 17700 - 7750 = 9950 Б = 17700 + 9950 + 3850 = 31500 Ответ: 31500 кв км
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