Помогите пожалуйста ! Площадь Ладожского озера составляет 17700 км в квадрате , Оне??ского на 7750 км в квадрате меньше , а площадь озера Байкал на 3850 км в квадрате больше , чем площадь Ладожского и Онежского озёр , вместе в...

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Помогите пожалуйста ! Площадь Ладожского озера составляет 17700 км в квадрате , Оне??ского на 7750 км в квадрате меньше , а площадь озера Байкал на 3850 км в квадрате больше , чем площадь Ладожского и Онежского озёр , вместе взятых . Вычислить площадь озера Байкал . (квадратных километров или километров в квадрате , просто маленькой двойки не было . вобщем км2 надеюсь вы поняли и поможете мне с задачей)

Автор: Гость