Помогите пожалуйста! По английски дополните текст, тоисть дополните пропуски пж , помогите прошу ! И по быстрее пишите умоляю! We will go to fairy land in winter. It will be ... . We will live in ... . There will be a bedro...
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Помогите пожалуйста! По английски дополните текст, тоисть дополните пропуски пж , помогите прошу ! И по быстрее пишите умоляю! We will go to fairy land in winter. It will be ... . We will live in ... . There will be a bedroom in our house.We will have TV, computer in our room. We will play hide-and-seek.Let"s go to fairy land together!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое скорее всего snowy второе house это не точно
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