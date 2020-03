Помогите пожалуйста! по английскому нужно написать краткое сочинение для 7 класса. на тему что я делаю в своей комнате.

Гость: Гость:

What am usually I doing in my room? My room is my life for me. What I want, I do in it: relax,, draw, sleep, and just listen to music. It is small, but it is very cozy and bright. My room belongs only to me and no one shares it with me. In addition, my room is the most distant from the other rooms in my house and no one can eavesdrop on me.There is a bed, bookshelves and a writing desk with a computer on it. My room is not just a place where I can relax, it is also a place where I can work! There are many large and exotic plants. It creates a special atmosphere here.I love traveling and soccer, so on the walls in my room there are a lot of pictures and posters of footballers or different countries. Also I collect model cars, so on my shelf you can see a number of beautiful and old-fashioned cars. I personally believe that precisely this collection of selected cars and posters on the walls makes my room a bit special and unique. What else am I doing in my room? O, I came up! I read books in original and... have fun with my friends when my parents are out! Перевод Что я обычно делаю в своей комнате? Моя комната - жизнь для меня. То, что я хочу, я делаю в ней: расслабляюсь,, рисую, сплю и просто слушаю музыку. Это небольшая, но очень уютная и яркая. Моя комната принадлежит только мне и никто не разделяет его со мной. Кроме того, моя комната является самым отдаленным от других комнат в моем доме, и никто не может подслушать меня. Так же там есть кровать, книжные полки и письменный стол с компьютером на нем. Моя комната не просто место, где я могу расслабиться, это также место, где я могу работать! Есть много больших и экзотических растений в моей комнате. Это создает особую атмосферу. Я люблю путешествовать и футбол, так что на стенах в моей комнате есть много картин и плакатов футболистами или разных стран. Кроме того, я коллекционирую модели автомобилей, поэтому на моей полке вы можете увидеть ряд красивых и старинных автомобилей. Я лично считаю, что именно этот сборник избранных автомобилей и плакатов на стенах делает мою комнату немного особенным и уникальным. Что еще я делаю в своей комнате? О, я придумала! Я читаю книги в оригинале и ... весело провожу время с моими друзьями, когда мои родители вне дома!