Помогите пожалуйста по биологии 5-6 класс, всем поставлю спасибо. 1.Назовите известные вам углеводы.--------------------------------------------------------------------------------------------------.2.Почему в организме живот...

Биология
Помогите пожалуйста по биологии 5-6 класс, всем поставлю спасибо. 1.Назовите известные вам углеводы.--------------------------------------------------------------------------------------------------.2.Почему в организме животных, впадающих в зимнюю спячку, накапливается подкожный жир?--------------------------------------------------------------------------------3.Как называют ядерное вещество у бактерий? чем оно отличается от ядра эукариот?------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.Можно ли по внешнему виду отличить молодую растительную клетку от старой?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5.Какую роль играют сократительная вакуоли в жизни простейших?------------------------------------------------------------------------------------. Все! Напишите пожалуйста ответы не короткими, а длинными, ну слов 10-15
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 глюкоза, фруктоза, лактоза, сахароза, хлеб ржаной и пшеничный, фасоль, горох, шоколад, халва, пирожные. 2 потому-что жир используется для энергии, он нужен чтобы животное не умерло во время спячки. 3  В центральной части клетки локализовано ядерное вещество – ДНК, не отграниченная от цитоплазмы мембраной. Это аналог ядра – нуклеоид. Нуклеоид не обладает мембраной, ядрышком и набором хромосом. 4 Молодые активно вырабатывают свойственные им белки. Клетки также различаются по количеству содержащихся в них жиров, которые видны под микроскопом в виде капель. Внутри старых клеток капли крупные, в молодых жира может вообще не быть. 5 так как большенство простейших живет в воде, глаыной функцией сократительных вакуолей является выведение излишка вода а также продуктов жизнидеятельности. Всё! Учись хорошо!
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