Помогите пожалуйста по биологии 5-6 класс, всем поставлю спасибо. 1.Назовите известные вам углеводы.--------------------------------------------------------------------------------------------------.2.Почему в организме живот...

Гость: Гость:

1 глюкоза, фруктоза, лактоза, сахароза, хлеб ржаной и пшеничный, фасоль, горох, шоколад, халва, пирожные. 2 потому-что жир используется для энергии, он нужен чтобы животное не умерло во время спячки. 3 В центральной части клетки локализовано ядерное вещество – ДНК, не отграниченная от цитоплазмы мембраной. Это аналог ядра – нуклеоид. Нуклеоид не обладает мембраной, ядрышком и набором хромосом. 4 Молодые активно вырабатывают свойственные им белки. Клетки также различаются по количеству содержащихся в них жиров, которые видны под микроскопом в виде капель. Внутри старых клеток капли крупные, в молодых жира может вообще не быть. 5 так как большенство простейших живет в воде, глаыной функцией сократительных вакуолей является выведение излишка вода а также продуктов жизнидеятельности. Всё! Учись хорошо!