Помогите,пожалуйста по географии написать определения климатов (Арктический, умеренный,тропический, экваториальный) и чем они отличаются друг от друга!

География

Помогите,пожалуйста по географии написать определения климатов (Арктический, умеренный,тропический, экваториальный) и чем они отличаются друг от друга!

Автор: Гость