Помогите,пожалуйста по географии написать определения климатов (Арктический, умеренный,тропический, экваториальный) и чем они отличаются друг от друга!
География
Помогите,пожалуйста по географии написать определения климатов (Арктический, умеренный,тропический, экваториальный) и чем они отличаются друг от друга!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арктики ветер холодный,а в тропическом более тёплый
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