ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО КАЗАХСКОМУ!!!!!!Написать МАЛЕНЬКИЙ реферат на Тему : „Лишни?? вес“ примерно пол листа а4! СРОЧНО !!!!!УМОЛЯЮ!!!!(5 класс)

Қазақ тiлi

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО КАЗАХСКОМУ!!!!!!Написать МАЛЕНЬКИЙ реферат на Тему : „Лишни?? вес“ примерно пол листа а4! СРОЧНО !!!!!УМОЛЯЮ!!!!(5 класс)

Автор: Гость