ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО КАЗАХСКОМУ!!!!!!Написать МАЛЕНЬКИЙ реферат на Тему : „Лишни?? вес“ примерно пол листа а4! СРОЧНО !!!!!УМОЛЯЮ!!!!(5 класс)
Қазақ тiлi
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО КАЗАХСКОМУ!!!!!!Написать МАЛЕНЬКИЙ реферат на Тему : „Лишни?? вес“ примерно пол листа а4! СРОЧНО !!!!!УМОЛЯЮ!!!!(5 класс)
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На казахском языка? реферат?
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