Помогите пожалуйста по математике 4 класс Часть 2 ...Г. Л. Муравьёва, М. А. Урбан стр. 26-27 Урок 76....от 1 по 9 задание!Спасибо большое!
Математика
Помогите пожалуйста по математике 4 класс Часть 2 ...Г. Л. Муравьёва, М. А. Урбан стр. 26-27 Урок 76....от 1 по 9 задание!Спасибо большое!
Ответ(ы):
Гость:
А конкретно вопросы? Только с ними мы сможем помочь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста, очень прошу 7/30+11/36=....... 8/11-5/8=.......... 1/7+2/3-1/2=.......... 1/2+1/4+1/8=......... 5/12+5/6-3/4=..........
Русский язык
Образец: На столе лежит наряд.(документ или одежда ) На столе лежит наряд на угол?? На столе лежит праздничный наряд Помогите придумать п...
Русский язык
9. В каком слове при образовании однокоренных слов наблюдается чередование звуков? А. сухой; Б. тетрадь; В. синий; Г. стол.
Математика
Туристов разместили в 16 двухместных и трехместных номерах.Сколько они заняли дву??местных и сколько трёхместных номеров,если всего было 42 туриста?
Математика