Помогите пожалуйста по математике. У Керима было 40 манат. На 19% всех денег он купил DVD диски, а на 1\3 оставшийся суммы- книгу. Сколько денег осталось у Керима?

Математика

Помогите пожалуйста по математике. У Керима было 40 манат. На 19% всех денег он купил DVD диски, а на 1\3 оставшийся суммы- книгу. Сколько денег осталось у Керима?

Автор: Гость