Помогите пожалуйста Почему счастье Владимира Дубровского и Маши Троекуровой оказалось невозможно? (6-8 предложений)
Литература
Помогите пожалуйста Почему счастье Владимира Дубровского и Маши Троекуровой оказалось невозможно? (6-8 предложений)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маша должна былы выйти замуж за князя.И она не могла нарушить эту клятву.Вот почему Маша не могла встречаться с Владимиром.Владимир был врагом семьи Троекуровых.Он уехал за границу.И он был в розыске!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Нужно покрасить 84м ограды.Один рабочий может выполнить эту работу за 6ч,а другой---??а 3ч.Сколько времени понадобится этим рабочим,если они будут ...
География
Выбери ряд,в котором правильно отражены качества учителя:а) заботливый,равнодушн??й,спокойный б) терпеливый,заботливый,начитанный,вежливый в) начит...