Помогите пожалуйста Подберите краткие прилагательным к существительным: ветер л??ндыш мороз Заранье спасибо

Русский язык

Помогите пожалуйста Подберите краткие прилагательным к существительным: ветер л??ндыш мороз Заранье спасибо

Автор: Гость