Помогите пожалуйста Подгототовте на основе составленых предложений и материалов из энциклопедий устное публичное выступление на одну из выбраных вами тем.
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Помогите пожалуйста Подгототовте на основе составленых предложений и материалов из энциклопедий устное публичное выступление на одну из выбраных вами тем.
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