Помогите,пожалуйста, подобрать проверочные слова с объяснением: (н...)он сам; (н...)команда; (н...)боялись; перев...рнётся; вод...падом; (не)удержимой; п...гиболи; (не)уйти; (не)спасёт; (н...)какой; караве(л/лл); со...
Русский язык
Помогите,пожалуйста, подобрать проверочные слова с объяснением: (н...)он сам; (н...)команда; (н...)боялись; перев...рнётся; вод...падом; (не)удержимой; п...гиболи; (не)уйти; (не)спасёт; (н...)какой; караве(л/лл); совсем (не)высокие; прих...дился.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не с глаголами пишется отдельно перевернется вернуть водопадом о разделительная гласная неудержимой можно заменить синонимом погиболи по приставка не уйти пишется отдельно с глаголами никакой каравелла словарное слово не высокие с совсем приходился ход
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Механические часы приводятся в действие стальной пружиной. Часы останавливаются, когда кончается завод, Исчезла ли энергия, сообщенная пружиной?
Математика
Математика
Cколько мальчиков в классе, если всего 30 учеников, а девочек на 2 больше чем мальчиков? а)Решите задачу схематическим методом. б)Составьте уровнен...
Русский язык
Английский язык