Помогите пожалуйста!!!! Пояснение,чем опасны и вредны для общества нарушения законов: А)молодые люди громко включили музыку ночью во дворе; б)два подростка угнали чужой автомобиль покататься СРОЧНО!!

Обществознание
Помогите пожалуйста!!!! Пояснение,чем опасны и вредны для общества нарушения законов: А)молодые люди громко включили музыку ночью во дворе; б)два подростка угнали чужой автомобиль покататься СРОЧНО!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Включать музыку по закону можно только до 23-00 .В ночное время включение молодыми людими громко музыку во дворе -это мешает отдыхать (спать) всему дому ,не говоря уже о том ,что в доме есть  пенсионеры и маленькие дети .Жители  дома в праве вызвать милицию.2) Угон чужого автомобиля  подростками страшен им уголовно наказуемым делом + пострадал владелец у которого угнали личный транспорт то есть автомобиль ,он вправе написать заявление в милицию. 3) Затеяв драку на улице, компания подростков не понимает ,что их может в любую секунду задержать проезжающая мимо милиция ,которая потрулирует по дворам.

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