ПОМОГИТЕ, пожалуйста :) Получив на вход число x этот алгоритм печатает число M. Изв??стно что xgt;100. Укажите наименьшее такое число x при вводе которого алгоритм печатает 16 var x,L,M:integer; begin readln(x); L:=x-16; ...
Информатика
ПОМОГИТЕ, пожалуйста :) Получив на вход число x этот алгоритм печатает число M. Изв??стно что xgt;100. Укажите наименьшее такое число x при вводе которого алгоритм печатает 16 var x,L,M:integer; begin readln(x); L:=x-16; M:=x+16; while Llt;gt;M do if Lgt;M then L:=L-M else M:=M-L; writeln(M); end.
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