Помогите пожалуйста. Портретное описание "В дурном обществе". Васи,Валёк,Маруси,Сони,Судьи,Тебурции. Спасибо!

Литература

Помогите пожалуйста. Портретное описание "В дурном обществе". Васи,Валёк,Маруси,Сони,Судьи,Тебурции. Спасибо!

Автор: Гость