Помогите пожалуйста Поставь ударение в выделенных именах существительных на как??ю часть слова падает ударение Определи в каких окончаниях гласный слышится не так как пишется Почему Выпиши окончания выделенные существительные П...

Гость: Гость:

РекЕЕ-- ударение на Е, Ударение падает на окончание... ООзере-- ударение на О, Ударение в корне... ПарохООде--ударение на О, ударение в корне... НООрка-- ударение на О, ударение в корне.... ВООле--ударение на О, ударение в корне... ЩенкЕЕ--ударение на Е, ударение падает на окончание... ТравЕЕ--ударение на Е, ударение падает на окончание... ЖурнААле--ударение на А, на какую часть слова определить не могу....