Помогите пожалуйста Поставь ударение в выделенных именах существительных на как??ю часть слова падает ударение Определи в каких окончаниях гласный слышится не так как пишется Почему Выпиши окончания выделенные существительные П...
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Помогите пожалуйста Поставь ударение в выделенных именах существительных на как??ю часть слова падает ударение Определи в каких окончаниях гласный слышится не так как пишется Почему Выпиши окончания выделенные существительные Поставь их в начальную форму Определи склонение Купались в реке плескались в озере приплыли на пароходе жила в норке мечтала о воле думала о щенке валялся на траве читала в журнале
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РекЕЕ-- ударение на Е, Ударение падает на окончание... ООзере-- ударение на О, Ударение в корне... ПарохООде--ударение на О, ударение в корне... НООрка-- ударение на О, ударение в корне.... ВООле--ударение на О, ударение в корне... ЩенкЕЕ--ударение на Е, ударение падает на окончание... ТравЕЕ--ударение на Е, ударение падает на окончание... ЖурнААле--ударение на А, на какую часть слова определить не могу....
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