ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!постройте график зависимости силы тока от напряжения для д??ух проводников, сопротивление которых 5 Ом и 15 Ом. Только постройте пожалуйста или хоть объясните как строить))))) Счастья тем кто поможет, от ...

Физика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!постройте график зависимости силы тока от напряжения для д??ух проводников, сопротивление которых 5 Ом и 15 Ом. Только постройте пожалуйста или хоть объясните как строить))))) Счастья тем кто поможет, от всей души желаю

Автор: Гость