ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!постройте график зависимости силы тока от напряжения для д??ух проводников, сопротивление которых 5 Ом и 15 Ом. Только постройте пожалуйста или хоть объясните как строить))))) Счастья тем кто поможет, от ...
Физика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!постройте график зависимости силы тока от напряжения для д??ух проводников, сопротивление которых 5 Ом и 15 Ом. Только постройте пожалуйста или хоть объясните как строить))))) Счастья тем кто поможет, от всей души желаю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R1= 5 Ом R2=15 ОмПо закону Ома I=U/RРисуем две оси - по горизонтали напряжение U 10 - 20 - 30 и так далеепо вертикали ось с током I 1-2-3-4-5 и так дальше.График для первого сопротивления рассчитаем:1) I1=10/5=2 A I2=20/5=4 A I3=30/5=6 AДля второго сопротивления:2) I1=10/15=0.6 A I2=20/15=1.3 A I3=30/15=2 AВот по этим точкам и строим график...==============
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