Помогите пожалуйста правильно составить условие задачи: Отец купил 18 кг картофел?? в 6 одинаковых сетках. Сын помог ему нести 2 сетки. Сколько кг картофеля нес сын?
Математика
Помогите пожалуйста правильно составить условие задачи: Отец купил 18 кг картофел?? в 6 одинаковых сетках. Сын помог ему нести 2 сетки. Сколько кг картофеля нес сын?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18:6= 3 кг -в одной сетке 2) 3*2=6 кг ответ: 6 кг картофеля нес сын
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