Помогите пожалуйста правильно составить условие задачи: Отец купил 18 кг картофел?? в 6 одинаковых сетках. Сын помог ему нести 2 сетки. Сколько кг картофеля нес сын?

Математика

Помогите пожалуйста правильно составить условие задачи: Отец купил 18 кг картофел?? в 6 одинаковых сетках. Сын помог ему нести 2 сетки. Сколько кг картофеля нес сын?

Автор: Гость