Помогите пожалуйста.!!!! Представьте многочлен в виде произведения. 1) m^3 - n^3 + 2n -2m=. 2)3a^3 - 3b^3 +5a^2 -5b^2=

Алгебра
Помогите пожалуйста.!!!! Представьте многочлен в виде произведения. 1) m^3 - n^3 + 2n -2m=. 2)3a^3 - 3b^3 +5a^2 -5b^2=
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Гость:
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