Помогите пожалуйста!!! Представте себя средневековым рыцарем и напишите 10-15 предл??жений!!!! ДАЮ 30 БАЛОВ НЕ ОБМАН!!!!!!!!!
История
Помогите пожалуйста!!! Представте себя средневековым рыцарем и напишите 10-15 предл??жений!!!! ДАЮ 30 БАЛОВ НЕ ОБМАН!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я рыцарь,и мой долг выполнять приказы моей Королевы и спасать мир.Живу я в большом замке рядом с Королевой .Рыцарь- трудная работа.
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