Помогите пожалуйста!!! Прям вообще срочно надо!) В чем актуальность поэмы Н.В. Гоголя "Мертвые души"? Чтобы было много и понятно. В инете смотрела там ничего нет.

Литература
Помогите пожалуйста!!! Прям вообще срочно надо!) В чем актуальность поэмы Н.В. Гоголя "Мертвые души"? Чтобы было много и понятно. В инете смотрела там ничего нет.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В своей поэме автор обличает перед читателями чувства героев, показывая что же руководит обычным русским человеком в разных ситуациях. В поэме собрано большое количество наблюдений за человеческими мыслями и поступками. Времена меняются, а русский человек до сих пор живёт, до сих пор во всех уголках земного шара мы можем найти Чичикова, Скотинина и других персонажей этой поэмы. В этом-то  заключается актуальность гоголевской поэмы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составь уравнение и реши его.сумматрёх чисел равна 20217.одна изслагаемых.найменьшее пятизначное число другое найбольшее четырёхзначное число.найди...
Ответить
Русский язык
СРОЧНО!!!Из предложения выпишите существительное в родительном падеже. В прохладном лесу примолкли самые голосистые птицы, уже не поют по закрайк...
Ответить
Математика
Найдите число,и 15 процентов которого равны 16 процентам числа 300
Ответить
Математика
Упростите выражение и найдите его значение при c=12,4, d=7,6: -3,6+d+6,51+(-2,4)+c+(-4,51).
Ответить
Физика
От чего и как зависит давление , которое вы оказываете на пол
Ответить