Помогите пожалуйста!!! Прям вообще срочно надо!) В чем актуальность поэмы Н.В. Гоголя "Мертвые души"? Чтобы было много и понятно. В инете смотрела там ничего нет.

Гость: Гость:

В своей поэме автор обличает перед читателями чувства героев, показывая что же руководит обычным русским человеком в разных ситуациях. В поэме собрано большое количество наблюдений за человеческими мыслями и поступками. Времена меняются, а русский человек до сих пор живёт, до сих пор во всех уголках земного шара мы можем найти Чичикова, Скотинина и других персонажей этой поэмы. В этом-то заключается актуальность гоголевской поэмы.