Помогите пожалуйста! !!! Придумайте и запишите по пять слов, состоящих из: 1) корня и окончания 2) корня и суффикса 3) приставки и корня 4) приставки, корня и суффикса. Составьте 2-3 слово сочетания с придуманными словами....

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Помогите пожалуйста! !!! Придумайте и запишите по пять слов, состоящих из: 1) корня и окончания 2) корня и суффикса 3) приставки и корня 4) приставки, корня и суффикса. Составьте 2-3 слово сочетания с придуманными словами. Поставьте вопрос к зависимому слову.

Автор: Гость