Помогите пожалуйста! Приведите пример пятизначного числа,кратного 12, произведе??ие цифр которого равно 24. Если таких чисел несколько,то в ответе укажите наименьшее из них. ДАЙТЕ ОТВЕТ С ОБЪЯСНЕНИЕМ ПОДРОБНЫМ,ПОЖАЛУЙСТА!

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Число кратно 12, значит оно кратно 3 и кратно 4. Число кратно 3, если cумма цифр числа кратна 3. Число кратно 4, если две последние цифры числа кратны 4. Рассмотрим условия по порядку. 1) Произведение цифр. Разложим 24 на множители. 24=2·2·2·3. Получены 4 цифры, а нужно получить пять. Если мы добавим цифру 1 в произведение, то результат не изменится: 24 = 1·2·2·2·3. Итого, имеем 5 цифр, из которых можно составить пятизначное число. Первое условие выполнено. 2) Условие - число кратно 3 Признак делимости на 3: На 3 делятся те и только те числа, сумма цифр которых кратна 3. Возможны варианты Цифры числа 1; 2; 2; 2; 3. Сумма цифр 1+2+2+2+3=10 не кратна 3. Цифры числа 1;1; 2; 3; 4 Сумма цифр 1+1+2+3+4= 11 не кратна 3. Цифры числа 1;1;1; 4; 6 Сумма цифр 1+1+1+4+6= 13 не кратна 3. Цифры числа 1;1;1; 3; 8 Сумма цифр 1+1+1+3+8= 14 не кратна 3. Других вариантов нет. О т в е т. Нет такого числа