ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!Прочитайте рассказ "КАк я стал писателем", напишите рассказ н?? тему "Моё первое сочинение".
Литература
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!Прочитайте рассказ "КАк я стал писателем", напишите рассказ н?? тему "Моё первое сочинение".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меня зовут(ваше имя).Я учюсь(........)Свое первое сочинение я написал(а)когда мне было 10.Я писал(а)про моего домашнего любимца.Я в кратце описал(а)его.Я так смешно это написала словами ,что когда учительница зачитала мое сочинение всему классу все очень громко смеялись.(если у вас есть домашнее животное напишите о нем что нибудь смешное,а если нет придумаете)Мне стало так неловко ,чтто я покраснел(а).С тех пор я стараюсь лучше подбирать слова ,чттоб со мной больше такого нелепого момента больше не случалось!Вот такое было мое первое сочинение!Надеюсь вам оно подойдет!)) потом напишите какую отметку получили )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Sin(180-60)+cos(270+30),числа в градусах.. cos(360-60)+cos(270+60) cos(270+60)+cos(180-60) Помогите пожалуйста
Математика