ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!Прочитайте рассказ "КАк я стал писателем", напишите рассказ н?? тему "Моё первое сочинение".

Гость: Гость:

Меня зовут(ваше имя).Я учюсь(........)Свое первое сочинение я написал(а)когда мне было 10.Я писал(а)про моего домашнего любимца.Я в кратце описал(а)его.Я так смешно это написала словами ,что когда учительница зачитала мое сочинение всему классу все очень громко смеялись.(если у вас есть домашнее животное напишите о нем что нибудь смешное,а если нет придумаете)Мне стало так неловко ,чтто я покраснел(а).С тех пор я стараюсь лучше подбирать слова ,чттоб со мной больше такого нелепого момента больше не случалось!Вот такое было мое первое сочинение!Надеюсь вам оно подойдет!)) потом напишите какую отметку получили )