Помогите пожалуйста!! Продолжите пожалуйста предложение 1) Мне понравился рассказ "Бенгальские огни" потому что... 2 )Я считаю что всем нужно прочитать рассказ ведь там... 3) Мне нравятся рассказы (автор) потому что.... 4) Э...

Литература

Помогите пожалуйста!! Продолжите пожалуйста предложение 1) Мне понравился рассказ "Бенгальские огни" потому что... 2 )Я считаю что всем нужно прочитать рассказ ведь там... 3) Мне нравятся рассказы (автор) потому что.... 4) Этот рассказ учит....... 5) В этом рассказе участвовали герои ( имена героев) .....

Автор: Гость