Помогите пожалуйста. Произведение: любое 1. Автор, книга(название) 2. О чём? Жанр. 3. Главные персонажи. Красткий пересказ 4. Кому посоветовала бы?(в общем) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!ЗАВТОА ШКОЛА, А Я НЕ ЛЮБЛЮ КНИГИ ЧИТАТЬ(
Литература
Помогите пожалуйста. Произведение: любое 1. Автор, книга(название) 2. О чём? Жанр. 3. Главные персонажи. Красткий пересказ 4. Кому посоветовала бы?(в общем) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!ЗАВТОА ШКОЛА, А Я НЕ ЛЮБЛЮ КНИГИ ЧИТАТЬ(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Александр Сергеевич Пушкин, Капитанская дочка. 4) своей подруги.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Вибриссы- это... А. Гибкие выросты на голове млекопитающих; В. Длинные жёсткие волосы на голове млекопитающих; Г. Два изогнутых выроста на вытян...
Математика
Русский язык