Помогите пожалуйста. Произведение: любое 1. Автор, книга(название) 2. О чём? Жанр. 3. Главные персонажи. Красткий пересказ 4. Кому посоветовала бы?(в общем) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!ЗАВТОА ШКОЛА, А Я НЕ ЛЮБЛЮ КНИГИ ЧИТАТЬ(

Литература
Помогите пожалуйста. Произведение: любое 1. Автор, книга(название) 2. О чём? Жанр. 3. Главные персонажи. Красткий пересказ 4. Кому посоветовала бы?(в общем) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!ЗАВТОА ШКОЛА, А Я НЕ ЛЮБЛЮ КНИГИ ЧИТАТЬ(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Александр Сергеевич Пушкин, Капитанская дочка. 4) своей подруги.
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