Помогите пожалуйста. Произведение: любое 1. Автор, книга(название) 2. О чём? Жанр. 3. Главные персонажи. Красткий пересказ 4. Кому посоветовала бы?(в общем) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!ЗАВТОА ШКОЛА, А Я НЕ ЛЮБЛЮ КНИГИ ЧИТАТЬ(

Литература

Помогите пожалуйста. Произведение: любое 1. Автор, книга(название) 2. О чём? Жанр. 3. Главные персонажи. Красткий пересказ 4. Кому посоветовала бы?(в общем) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!ЗАВТОА ШКОЛА, А Я НЕ ЛЮБЛЮ КНИГИ ЧИТАТЬ(

Автор: Гость