Помогите пожалуйста,простите ошибка,на другой странице ни чего нет!Простите за сложности,но не могли бы вы написать на листочке,отправить ответ фото!!
Математика
Помогите пожалуйста,простите ошибка,на другой странице ни чего нет!Простите за сложности,но не могли бы вы написать на листочке,отправить ответ фото!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот тебе бери и пиши первых три ходу игры.
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