Помогите пожалуйста расположите события в хронологической последовательности: 1)Смерть Александра Македонского 2)Марафонская битва 3)Битва при Гавгамелах 4)Троянская война
История
Помогите пожалуйста расположите события в хронологической последовательности: 1)Смерть Александра Македонского 2)Марафонская битва 3)Битва при Гавгамелах 4)Троянская война
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - Троя 8 век до н.э 2 - Марафон - 490г до н.э. 3. Гавгамелы - 331г 4. Смерть Александра
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