Помогите пожалуйста расположите события в хронологической последовательности: 1)Смерть Александра Македонского 2)Марафонская битва 3)Битва при Гавгамелах 4)Троянская война

История

Помогите пожалуйста расположите события в хронологической последовательности: 1)Смерть Александра Македонского 2)Марафонская битва 3)Битва при Гавгамелах 4)Троянская война

Автор: Гость