Помогите, пожалуйста. Расположите в порядке убывания числа: а=cos(П/14) b=cos(П/5) c=cos(-2П/7) d=cos(21П/10)

Алгебра
Помогите, пожалуйста. Расположите в порядке убывания числа: а=cos(П/14) b=cos(П/5) c=cos(-2П/7) d=cos(21П/10)
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A;d;b;c ----------------------------------
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