Помогите пожалуйста,распределить слова по родам имен существительных:масло,конф??та, шоколад,варенье,мороженое,кекс,печенье,батон,булочка,сахар. Заранее спасибо!

Русский язык
Помогите пожалуйста,распределить слова по родам имен существительных:масло,конф??та, шоколад,варенье,мороженое,кекс,печенье,батон,булочка,сахар. Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Масло-средний род. конфета-женский род шоколад-мужской род варенье-средний род мороженое-средний род кекс-мужской род печенье-средний род батон-мужской род булочка-женский род сахар-мужской род.
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