Помогите пожалуйста! Разложите многочлен на множители способом группировки: 1. (b-3c)(b+2c)+5b(b+2c) 2. 8b^2(b-c)+(7b^2-bc)(c-b) 3. 11a^2(3a-b)-(5b-4a^2)(b-3a)^2 Заранее благодарю!
Алгебра
Помогите пожалуйста! Разложите многочлен на множители способом группировки: 1. (b-3c)(b+2c)+5b(b+2c) 2. 8b^2(b-c)+(7b^2-bc)(c-b) 3. 11a^2(3a-b)-(5b-4a^2)(b-3a)^2 Заранее благодарю!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (b+2c)(b-3c+5b)= =(b+2c)(4b-3c) 2) (b-c)(8b²-7b²+bc)= =(b-c)(b²+bc)=b(b-c)(b+c)= =b(b²-c²)
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