Помогите пожалуйста! Разность двух углов параллелограмма равна 70 градусам .Найд??те эти углы.У меня ступр!
Геометрия
Помогите пожалуйста! Разность двух углов параллелограмма равна 70 градусам .Найд??те эти углы.У меня ступр!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Противоположные углы параллелограмма равны)) потому их разность была бы равна нулю... следовательно, дана разность углов, прилежащих к одной стороне... а их сумма известна: ∠А + ∠В = 180° ∠А - ∠В = 70° ∠А = 70° + ∠В 70° + 2*∠В = 180° ∠В = 110° / 2 = 55° ∠А = 70° + 55° = 125°
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