Помогите пожалуйста! Разность двух углов параллелограмма равна 70 градусам .Найд??те эти углы.У меня ступр!

Геометрия
Помогите пожалуйста! Разность двух углов параллелограмма равна 70 градусам .Найд??те эти углы.У меня ступр!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Противоположные углы параллелограмма равны)) потому их разность была бы равна нулю... следовательно, дана разность углов, прилежащих к одной стороне... а их сумма известна: ∠А + ∠В = 180° ∠А - ∠В = 70° ∠А = 70° + ∠В 70° + 2*∠В = 180° ∠В = 110° / 2 = 55° ∠А = 70° + 55° = 125°
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