Помогите пожалуйста разобрать по членам предложения (главные и второстепенные) С Санкт-Петербургом связана целая историческая эпоха в становлении культурной хозяйственного развития России.
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Помогите пожалуйста разобрать по членам предложения (главные и второстепенные) С Санкт-Петербургом связана целая историческая эпоха в становлении культурной хозяйственного развития России.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпоха- подлежащее связана- сказуемое историческая- определение целая- определение с Санкт-Петербургом- дополнение в становлении развития- дополнение России- дополнение культурного, хозяйственного- определение
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