Помогите пожалуйста разобрать по членам предложения (главные и второстепенные) С Санкт-Петербургом связана целая историческая эпоха в становлении культурной хозяйственного развития России.

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Помогите пожалуйста разобрать по членам предложения (главные и второстепенные) С Санкт-Петербургом связана целая историческая эпоха в становлении культурной хозяйственного развития России.

Автор: Гость