Помогите пожалуйста разобрать по составу слова: пианистка изюминка испытатель развлечение основатель дорожный плавательный проследить огородить скалистый
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Помогите пожалуйста разобрать по составу слова: пианистка изюминка испытатель развлечение основатель дорожный плавательный проследить огородить скалистый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пианистка пан-корень ист-суффикс к-суффикс а-окончание изюминка изюм-корень ин-суффикс к-суффикс а-окончание испытатель испыт-корень ат-суффикс ель-суффикс
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