Помогите пожалуйста) Разобрать предложение пунктуационный и синтаксический разбор) 1.Обильная роса затопляла травы и листья, но зной проникал уже в самый лес.

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Помогите пожалуйста) Разобрать предложение пунктуационный и синтаксический разбор) 1.Обильная роса затопляла травы и листья, но зной проникал уже в самый лес.

Автор: Гость