Помогите пожалуйста) Разобрать предложение пунктуационный и синтаксический разбор) 1.Обильная роса затопляла травы и листья, но зной проникал уже в самый лес.

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Помогите пожалуйста) Разобрать предложение пунктуационный и синтаксический разбор) 1.Обильная роса затопляла травы и листья, но зной проникал уже в самый лес.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роса -подлежащее(одной чертой),затопляла-сказуемое(двумя чертами),обильная-определение(волнистой),травы ,листья (пунктиром) вторая частьзной-подлежащее,проникал-сказуемое, в -предлог(обвести овалом можно) ,самый лес-пунктиром с точкой подчеркиваем(повеств,невоскл,ССП,1-повест,невоскл,простое,двусоставное,не осложнено2-повест,невоскл,простое,двусостаное,не осложнено) 

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